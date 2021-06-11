Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir

Власти Великобритании признали, что не нашли никаких доказательств причастности России к экстренной посадке самолета Ryanаir в Минске. Об этом агентству Reuters заявил глава МИД королевства Доминик Рааб на полях саммита G7.

"У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета в Беларуси", - сообщил британский министр. Ранее Рааб заявлял, что подобное не могло произойти без ведома Москвы.

В связи с невозможностью возложить ответственность на Россию глава британского МИД обрушился на Беларусь, заявив, что она превращается в "страну-изгоя" и потребовав от Минска соблюдения норм международного права. Правда, таки не уточнив, в чем они были нарушены.