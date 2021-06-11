Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности

На повышение роли Совета Безопасности в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя направлен указ "О Совете Безопасности Республики Беларусь", подписанный Александром Лукашенко 11 июня. Этим документом, информирует пресс-служба главы государства, утверждены также новые положения и о его рабочем органе - Государственном секретариате Совбеза.

Судя по комментарию пресс-службы, он не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность СБ, но и направлен "на поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом". Кроме того, в указе определяется основное предназначение Совета Безопасности.

К ним относится "подготовка предложений президенту для принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в целях обеспечения безопасности и реализации национальных интересов Беларуси", - из которого вытекают все задачи и функции данного коллегиального органа.

В новом положении о Совете Безопасности, подчеркивается в сообщении пресс-службы, в полном объеме закреплены нормы декрета президента от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя". Что же касается Государственного секретариата, то главная суть возлагаемых на него задач и функций заключается "в информационно-аналитическом, правовом и организационно-техническом обеспечении деятельности главы государства, Совета Безопасности в сфере национальной безопасности".

Кроме того, в новой редакции документа в число постоянных членов СБ дополнительно включены председатель Комитета государственного контроля и генеральный прокурор.