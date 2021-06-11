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11.06.2021 10:31
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала главный недостаток Стратегии пространственного развития РФ

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года нуждается в коренной переработке, поскольку не учитывает интересов так называемых неперспективных регионов. Такое мнение она высказала в своем блоге на сайте верхней палаты парламента, приуроченном к Дню России.

Фото: пресс-служба СФ
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"Считаю, назрела необходимость корректировки, а если называть вещи своими именами, - коренной переработки Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года", - заявила глава Совфеда. Главный недостаток этого документа - его несбалансированность, считает она. "Во главу угла поставлен курс на поддержку агломераций, создаваемых на основе перспективных субъектов Российской Федерации. Так называемые неперспективные регионы обречены либо на растворение внутри агломераций, либо на экономическое и социальное умирание", - пояснила Валентина Матвиенко. Такой подход, по ее мнению, "чреват исчезновением населенных пунктов, обезлюживанием значительных территорий страны, ухудшением экологической ситуации в местах сверхплотной застройки". "И это в условиях и без того неблагоприятной демографической ситуации в стране", - подчеркнула спикер.

По мнению Валентины Матвиенко, в основу Стратегии пространственного развития РФ "должен быть положен принцип, сформулированный президентом страны на форуме в Петербурге - в России нет субъектов Федерации, не обладающих потенциалом развития". "Считаю, что без учета этой идеи ни законодатели, ни правительство, ни регионы не имеют права дальше строить свою работу. Тем более, что за три с лишним десятилетия развития новой России мы накопили достаточно опыта и знаний", - заключила она.

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