Минфин РФ из-за санкций США полностью обновит линейку гособлигаций

Минфин РФ решил с 16 июня, после вступления в силу санкций США на российский госдолг, размещать только новые выпуски облигаций федерального займа. Размещение прежних выпусков ОФЗ (кроме облигаций для населения) прекращено.

Решение принято для "минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг РФ со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов", говорится в сообщении Минфина.

В апреле Минфин США запретил американским инвесторам участвовать в первичных размещениях ОФЗ, выпущенных после 14 июня 2021 года.

Для размещения с 16 июня пока доступны три новых выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом (каждый на 500 млрд руб.): с погашением в 2041 году и ставкой 7,1%; с погашением в 2031 году и ставкой 6,9%; с погашением в 2029 году и ставкой 6,7%.

В ближайшее время будут зарегистрированы и станут доступными для приобретения на аукционах ОФЗ других типов и сроков до погашения, говорится в сообщении Минфина.