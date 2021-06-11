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Рубрика: Экономика

Минфин РФ из-за санкций США полностью обновит линейку гособлигаций

Текст: Игорь Зубков

Минфин РФ решил с 16 июня, после вступления в силу санкций США на российский госдолг, размещать только новые выпуски облигаций федерального займа. Размещение прежних выпусков ОФЗ (кроме облигаций для населения) прекращено.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Решение принято для "минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг РФ со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов", говорится в сообщении Минфина.

В апреле Минфин США запретил американским инвесторам участвовать в первичных размещениях ОФЗ, выпущенных после 14 июня 2021 года.

Для размещения с 16 июня пока доступны три новых выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом (каждый на 500 млрд руб.): с погашением в 2041 году и ставкой 7,1%; с погашением в 2031 году и ставкой 6,9%; с погашением в 2029 году и ставкой 6,7%.

В ближайшее время будут зарегистрированы и станут доступными для приобретения на аукционах ОФЗ других типов и сроков до погашения, говорится в сообщении Минфина.

Экономика Финансы Правительство Минфин Санкции и антисанкции Россия и США

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