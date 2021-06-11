Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году, по предварительной оценке Минтруда, составит 13 617 рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Рост составит 6,4%.

"Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей, - добавили в Минтруде. - Проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии".

По новым правилам для определения МРОТ и прожиточного минимума определяются исходя из медианной заработной платой и медианного среднедушевого дохода.

"МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом, - добавили в Минтруде. - Медианная заработная плата - это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход - это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны".

Медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин, подсчитал Росстат. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года.

"Необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды, - объяснили в Минтруде. - Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период".

Прожиточный минимум используют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи. Минимальный размер оплаты труда устанавливает нижнюю планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку.

При расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум, добавили в Минтруде.