Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы

Минобороны России в рамках проектах "Без срока давности" запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить". Он посвящен сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР.

Летом 1944 года Красная Армия начала освобождение Литвы от немецко-фашистской оккупации, встретив ожесточенное сопротивление немецких войск. В кровопролитных боях республика была освобождена. Безвозвратные потери советских войск составили 137,2 тысячи человек.

Однако похоронено на территории Литвы еще больше красноармейцев: кроме погибших в 1944 году, здесь также покоятся останки десятков тысяч советских военнопленных, а также советских воинов, погибших в тяжелейших оборонительных боях летом 1941 года. Сегодня в Литве сохранились 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.

В Минобороны отмечают, что с середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям. С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной Армии.

В целях противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о мужестве и героизме красноармейцев, погибших в боях за свободу Литовской ССР, Минобороны публикует в новом разделе журналы боевых действий Красной Армии на литовской территории, наградные листы советских воинов и документы захороненных в братских могилах бойцов. Представленные материалы свидетельствуют о планомерном варварском уничтожении властями Литовской Республики воинских захоронений Красной Армии на территории страны. Здесь также можно узнать о нынешнем состоянии монументов и мест захоронений.