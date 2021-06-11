Новости

Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы 02:24
В Каир прибыли самолеты МЧС для вывоза граждан РФ и СНГ из сектора Газа 01:55
Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею 01:26
Бундестаг отклонил резолюцию "Зеленых" против "Северного потока-2" 01:21
Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020 01:04
На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо 00:29
В США получены доказательства связи вакцины мРНК с сердечной недостаточностью 00:12
В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 10.06.2021
В Британии у 91 процента зараженных коронавирусом находят индийский штамм 10.06.2021
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 10.06.2021
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 10.06.2021
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 10.06.2021
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 10.06.2021
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 10.06.2021
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 10.06.2021
Число жертв ракетного обстрела Мариба в Йемене выросло до восьми человек 10.06.2021
Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос" 10.06.2021
Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 10.06.2021
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 10.06.2021
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 10.06.2021
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 10.06.2021
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 10.06.2021
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 10.06.2021
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 10.06.2021
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 10.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 02:24
Рубрика: В мире

Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы

Фото: Сайт Министерства обороны России. Фото: Сайт Министерства обороны России.
Фото: Сайт Министерства обороны России.

Минобороны России в рамках проектах "Без срока давности" запустило на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить". Он посвящен сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии

Летом 1944 года Красная Армия начала освобождение Литвы от немецко-фашистской оккупации, встретив ожесточенное сопротивление немецких войск. В кровопролитных боях республика была освобождена. Безвозвратные потери советских войск составили 137,2 тысячи человек.

Однако похоронено на территории Литвы еще больше красноармейцев: кроме погибших в 1944 году, здесь также покоятся останки десятков тысяч советских военнопленных, а также советских воинов, погибших в тяжелейших оборонительных боях летом 1941 года. Сегодня в Литве сохранились 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.

В Минобороны отмечают, что с середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям. С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной Армии.

В целях противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о мужестве и героизме красноармейцев, погибших в боях за свободу Литовской ССР, Минобороны публикует в новом разделе журналы боевых действий Красной Армии на литовской территории, наградные листы советских воинов и документы захороненных в братских могилах бойцов. Представленные материалы свидетельствуют о планомерном варварском уничтожении властями Литовской Республики воинских захоронений Красной Армии на территории страны. Здесь также можно узнать о нынешнем состоянии монументов и мест захоронений.

В мире Европа Литва Русское оружие История Правительство Минобороны Вторая мировая война

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье