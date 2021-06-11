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11.06.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мужчины, которые воспитывают в одиночестве детей, смогут получать материнский капитал, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Фото: iStock
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Ведомство подготовило изменения к закону "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", расширяющие круг лиц, имеющих право на поддержку.

Согласно проекту, отец-одиночка, воспитывающий второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, или же первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, сможет получить материнский капитал.

Как пояснили в Минтруде, это будет возможно "в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав". Одиноким отцам для оформления сертификата нужно будет обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 483,8 тысячи рублей, на второго - 639,4 тысячи.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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