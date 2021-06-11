На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо

В Перу завершился подсчет голосов на выборах главы государства. Победу одержал представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо, передает ТАСС.

Сообщается, что уже обработано около 99,2% бюллетеней и за Кастильо отдали свои голоса 8 миллионов 800 тысяч избирателей (50,198%). На несколько тысяч голосов меньше набрала Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" ( 8 миллионов 730 тысяч избирателей или 49,802%). При этом почти четверть имеющих право голоса избирателей не пришли на выборы.

Вступление в должность нового президента назначено на 28 июля.