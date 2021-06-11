На телевидении Сербии запускают русскоязычную программу "Окно в Россию"

Авторы проекта планируют собрать информацию о русскоязычном национальном меньшинстве Сербии и выпускать программу на телеканале "РТВ 2" по-русски с переводом на сербский язык.

Эксперты отмечают, что вещание позволит русскоговорящим жителям страны реализовать право на получение информации на родном языке и на государственном уровне утвердиться в своей языковой и культурной идентичности.

Справка "РГ"

Сербское телевидение активно развивает сотрудничество с Россией в сфере культуры. Летом прошлого года в Сербии начал вещание новый телеканал Balkan trip. В его сетку вошли программы о достопримечательностях России, фильмы об исторических взаимоотношениях народов России и Сербии. Зрителями канала стали жители всего Балканского региона.