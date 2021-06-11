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Текст:   Роман Маркелов 
16:54 11.06.2021

Набиуллина оценила продление программы льготной ипотеки

Предложение президента Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки на год с ужесточением условий - взвешенное и приведет к охлаждению рынка жилья. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Это приведет, конечно, с одной стороны, к тому, что эффект на цены, на ажиотажный спрос будет меньше, будет некоторое охлаждение. Это означает выход из той программы, которая рассматривалась как антикризисная. На наш взгляд, еще раз повторю, как антикризисная программа льготная ипотека была очень и очень эффективной, но надо постепенно и вовремя из нее выходить", - подчеркнула Набиуллина. При этом выход из нее, по словам главы ЦБ, не должен быть резким, чтобы не провоцировать резких изменений спрос, который и так "уже немного перегрет".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По мнению Набиуллиной, снижение предельной величины жилищного кредита в рамках госпрограммы сократит ажиотажный спрос на ипотеку в крупнейших городах страны. "И повышение льготной ставки до 7%, тем не менее, будет приближать ставку к рыночному уровню, что тоже очень важно. И также важно в этом решении, что будут расширяться меры адресной поддержки для молодых семей, и это также позволит поддерживать рынок ипотеки", - считает Набиуллина.

Одновременно глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет внимательно следить за качеством ипотечных кредитов и за стандартами кредитования. "По мере необходимости, если нужно, будем применять меры макропруденциального регулирования для того, чтобы качество кредитов было соответствующим и не росла неконтролируемо долговая нагрузка людей", - отметила Набиуллина.

На прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин сообщил, что действующая программа льготной ипотеки в новостройках с субсидируемой государством ставкой, которая должна была закончиться 1 июля 2021 года, продлится до 1 июля 2022 года во всех российских регионах. При этом программу ждут изменения: субсидируемая ставка повысится с 6,5% до 7%, а лимит кредита, который можно будет взять под такой процент, снизится до 3 млн рублей (с нынешних 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также с 6 млн рублей для остальных регионов). Кроме того, расширяется программа семейной ипотеки под 6%: на жилищный кредит с такой ставкой смогут претендовать все семьи, где есть дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если у них всего один ребенок.

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