Названо минимальное количество шагов в день для поддержания здоровья

Распространенное мнение о пользе для здоровья 10 тысяч шагов в день не следует воспринимать категорично. На самом деле, минимальное количество шагов, которое должен проходить человек ежедневно, может быть разным в каждом конкретном случае. Такое мнение высказал РИА Новости тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин.

По его словам, минимум в 10 тысяч шагов, что составляет примерно 7,6-7,8 километра, не подтвержден с научной точки зрения. В зависимости от состояния здоровья человека, это количество может быть либо недостаточным, либо чрезмерным.

"Минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке 5 тысяч шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером. Если нет серьезных заболеваний, цифра легко достижима", - отмечает Евгений Шувакин.

По его словам, ходьба позволит снизить артериальное давление, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и потратить калории. Рекомендуется отдавать предпочтение скандинавской ходьбе, при которой работают мышцы рук, спины, а использование палок снижает давление на суставы. Но эксперт добавляет, что можно выбрать и другой вид активности, например, фитнес, плавание, обычные или велопрогулки.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.