NBC проанонсировал первое за три года интервью Путина американским СМИ

Президент России Владимир Путин даст первое за три года интервью американским СМИ. Такой анонс выпустил телеканал NBC News.

Как отмечается на сайте телеканала, российский президент ответит на вопросы старшего международного корреспондента NBC News Кейра Симмонса в преддверии российско-американского саммита. В эфир полная версия интервью выйдет в понедельник, 14 июня, однако превью можно будет увидеть уже сегодня вечером.

"Это первое телеинтервью президента Путина американской новостной организации с июля 2018 года", - подчеркнули в NBC News. Тогда российский лидер дал его этому же телеканалу.