Новости

Монголия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" 19:12
Владельцы частных домов смогут штрафовать коммунальщиков 18:54
Пятеро ополченцев ЛНР погибли при нападении украинских диверсантов 18:52
Мошенники выкачали из Wildberries 350 миллионов рублей 18:47
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4% 18:46
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена 18:45
В Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик 18:41
Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на бизнес 18:41
Путин ужесточил наказание за разглашение информации ограниченного доступа 18:38
Цена нефти впервые за два года превысила $73 за баррель 18:26
NBC проанонсировал первое за три года интервью Путина американским СМИ 18:15
Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием 18:09
Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков 18:06
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян 18:02
Власти Москвы обсудят с ресторанами создание антиковидных зон 18:02
Минфин РФ из-за санкций США полностью обновит линейку гособлигаций 17:56
В Москве предложили выдавать значки и премии привитым от коронавируса 17:56
Путин подписал закон о наказании за нарушение требований маркировки товаров 17:54
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19 17:46
В ФАС рассказали о расследовании дел в отношении металлургов 17:30
В РЖД рассказали о продаже льготных билетов для семей с детьми 17:22
Ученые назвали самый опасный штамм коронавируса 17:14
Суд арестовал сотрудника СИЗО №8, подозреваемого в разглашении гостайны 17:12
В Костроме мужчины эвакуировали детей из огня по водосточной трубе 17:05
Житель Татарстана выиграл первый "арктический гектар" в Заполярье 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 18:15
Рубрика: В мире

NBC проанонсировал первое за три года интервью Путина американским СМИ

Текст: Юрий Когалов
Фото: <a href="http://press.nbcnews.com/2021/06/11/nbc-news-worldwide-exclusive-russian-president-putin-one-on-one-with-nbc-news-keir-simmons-in-moscow-ahead-of-summit-with-president-biden/" rel="nofollow" target="_blank">press.nbcnews.com</a> Фото: <a href="http://press.nbcnews.com/2021/06/11/nbc-news-worldwide-exclusive-russian-president-putin-one-on-one-with-nbc-news-keir-simmons-in-moscow-ahead-of-summit-with-president-biden/" rel="nofollow" target="_blank">press.nbcnews.com</a>
Фото: press.nbcnews.com

Президент России Владимир Путин даст первое за три года интервью американским СМИ. Такой анонс выпустил телеканал NBC News.

Как отмечается на сайте телеканала, российский президент ответит на вопросы старшего международного корреспондента NBC News Кейра Симмонса в преддверии российско-американского саммита. В эфир полная версия интервью выйдет в понедельник, 14 июня, однако превью можно будет увидеть уже сегодня вечером.

"Это первое телеинтервью президента Путина американской новостной организации с июля 2018 года", - подчеркнули в NBC News. Тогда российский лидер дал его этому же телеканалу.

Стенограмма: Что сказал Владимир Путин на встрече с главами информагентств
В мире США Президент

Главное сегодня

NBC проанонсировал первое за три года интервью Путина американским СМИ
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей