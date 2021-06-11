Определены первые центры рационализации и подготовки специалистов

Первые 15 российских предприятий получили право создания флагманских корпоративных центров по рационализации ("Точек кипения Hi-Tech"), сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Кроме того, еще 15 предприятий на основании конкурсного отбора, проведенного агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия"), получили право на создание флагманских корпоративных центров опережающей подготовки. Все это происходит в рамках курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым нацпроекта "Производительность труда".

"Точки кипения Hi-Tech" - пространства, в которых сотрудники могут высказывать, обсуждать и отрабатывать самые разные улучшения производственных процессов, их перестраивания и оптимизации.

"Заявки подали более 60 компаний, из которых около 20 были допущены к защите концепций, - пояснил гендиректор "Вордлскиллс Россия" Роберт Уразов. - В результате 15 из них получили право в 2021 году открыть флагманские "Точки кипения Hi-Tech". Они станут первыми площадками, на которых начнет формироваться движение рационализаторов".

По замыслу нацпроекта, "Точки кипения Hi-Tech" соберут бригады "борцов за прибыль", результатами их работы должны стать рост эффективности бизнеса по разным направлениям и производительности труда работников, добавил Роберт Уразов.

Государство не оставит "Точки кипения Hi-Tech" без внимания, для рационализаторов запланирован целый набор образовательных мероприятий, встреч и конференций. Главным событием в этой цепочке станет ежегодный всероссийский кубок по рационализации и производительности, на котором авторы лучших рацпредложений и наработок получат награды.

Корпоративные центры опережающей подготовки займутся разработкой стандартов по востребованным профессиям, оценкой качества подготовки и работы персонала, повышением квалификации сотрудников. При этом особый упор будет сделан на развитие навыков рационализации и внедрения инновационных изменений на производстве.

"По итогам обучения 33 команды вышли на защиту и при этом только 15 предприятий вошли в число победителей, которые откроют первые флагманские корпоративные центры опережающей подготовки, - рассказал Роберт Уразов. - Благодаря этим центрам компании получат инструмент, разработанный "Ворлдскиллс Россия", который позволит стандартизировать требования к персоналу, оценивать сотрудника на соответствие своему рабочему месту, а также реализовывать адресные программы повышения квалификации, исходя не только из текущих требований к персоналу, но и работающие на опережение с учетом проектов оптимизации и модернизации производства".

Такие центры появятся в России впервые, отметил директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Александр Молодцов. По его словам, для предприятий это дает возможность заняться профессиональным развитием своих сотрудников, улучшить производственные процессы.

По отзывам участников нацпроекта "Производительность труда", "Точки кипения Hi-Tech" и центры опережающего развития оказались очень полезными инициативами государства. О том, как продвигается реализация этих проектов и какие еще меры господдержки нужны бизнесу для повышения своей эффективности, обсудят участники федерального форума "Производительность 360", организованного Минэкономразвития, "Федеральным центром компетенций" и региональных властей, который состоится в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня.