Первые серии "Вертинского" и "Чиновницы" покажут на фестивале сериалов "Пилот"

Третий российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил конкурсную программу - заинтересованные могут начинать паковать чемоданы, настолько она получилась многообещающей. Собрали все "сливки" грядущих проектов - покажут первые серии проектов Авдотьи Смирновой, Бориса Хлебникова, Вадима Перельмана, Клима Шипенко и других.

Всего 15 премьерных российских сериальных проектов, который выйдут, как на телеканалах, так и в онлайн-кинотеатрах. Фестиваль пройдет с 25-27 июня в городе Иваново.

Откроется третий сериальный смотр 25 июня вечером премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым и Филиппом Авдеевым в главных ролях. Пока "Джетлаг" фигурирует как фильм - с 1 июля он уже в прокате. Но обещано, что потом его преобразят в сериал.

Представляя конкурсную программу, начнем с самого долгожданного. На "Пилоте" состоится российская премьера сериала "Вертинский" Авдотьи Смирновой. В эти дни на российском онлайн-рынке контента KBE о сериале говорят закупщики и журналисты всего мира. Сериал рассказывает о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского. Анна Пармас - соавтор сценария.

В этом году в конкурсной программе представлен проект Бориса Хлебникова, где Авдотья Смирнова - сценарист. Это сериал "Товарищ майор" - о жизни сотрудника ФСБ с Евгением Сытым, Тимофеем Трибунцевым, Олесей Железняк, Михаилом Пореченковым и Степаном Девониным в главных ролях.

Если продолжать рассказывать, какие сериалы представлены "по женской линии" - это сейчас в тренде, обратим внимание на работу Наталии Мещаниновой "Быть комиком" - о 15-летнем стендапере, который мечтает об успешной карьере. Главную роль в ней сыграл Степан Девонин, и за творческий союз Мещанинова-Девонин можно лишь порадоваться. Подтвердим, скорее всего, когда посмотрим первую серию.

Третьей женщиной-режиссером, проект которой попал в конкурс, стала Оксана Карас с ее остросоциальной драмой "Чиновница" о работнице регионального Минздрава, с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем в главных ролях. Сценарий к "Чиновнице" написали авторы "Обычной женщины" Денис Уточкин и Мария Меленская.

В конкурсе и новый комедийный проект "Братья" (о нем ранее писала "РГ") от шоураннера Ильи Куликова, автора "Полицейского с Рублевки". Сериал рассказывает о простом полицейском и его брате-актере, который использует истории с его службы в своей актерской работе.

Перед полетом в космос Клим Шипенко - режиссер "Холопа" и "Текста" - успел снять сериал. Называется он - "Ева, рожай!" (как тут не вспомнить сериал "Триада"). Рассказывает о поисках успешной и независимой героиней настоящего женского счастья. В главной роли - Елена Подкаминская.

Фото: Предоставлено "Первый канал"

Популярный актер Евгений Стычкин подался в режиссуру. В программе "Пилота" его сериал "Контакт" с Павлом Майковым и Равшаной Курковой. Он - об отце-одиночке, который пытается наладить контакт с собственной дочкой. В свободное от этого время работает в отделе полиции, который занимается делами несовершеннолетних.

Без детективов в программе, конечно же, не обойдется. Это сериалы "Моя большая тайна" с Анатолием Белым и Юрием Чурсиным - о расследовании убийства студентки академии; психологическая драма "Вне себя" с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой - от Александра Дулерайна, и мистический триллер "Пропавшая" режиссера Вадима Перельмана о вернувшейся в семью дочери, бесследно исчезнувшей 10 лет назад - с Лизой Янковской, Владимиром Мишуковым и Марией Куликовой в главных ролях.

Темы взаимоотношений родителей и детей отражены и в драме "Сын", рассказывающей о ребенке, который вначале пропал, а потом его оказалось трудно вернуть; а также в сериале "Стрим" Рустама Ильясова - автора веб-сериала "Трудные подростки". Комедия рассказывает о подростке, решающем на вопрос "как дела в школе" дать подробный ответ в прямой трансляции всего, что с ним происходит за день. Главную роль в проекте играет Денис Власенко - звезда сериала Happy End. Он же играет в сериале "Мне плевать, кто вы", герой которого по совету психолога съезжает от мамы в необычную квартиру...

Актер из "Территории" и "257 причин, чтобы жить" Роман Маякин сыграл в сериале "Отец Сергий" необычного священника, который охотится на нечисть вместе со следовательницей - в этой роли Лукерья Ильяшенко. Любопытно посмотреть на их дуэт после "Сладкой жизни". А в масштабном сериале-антиутопии "Наследие" ученые, которых играют Алексей Серебряков и Егор Бероев, вместе с отважными подростками постараются остановить вымирание человечества....

"РГ" планирует подробно освещать работу фестиваля и рассказать читателям, какими именно окажутся первые серии проектов, и как их представляли на "Пилоте". А также - какой вердикт вынесет компетентное жюри. Президент фестиваля, напомним, Валерий Тодоровский.

Между тем

Во внеконкурсную "Программу комедий" на "Пилоте" вошли скринлайф "#ЯЖОТЕЦ", черная комедия "Маньячелло", а также проекты "Дурдом" и "Большая секунда".