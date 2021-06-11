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Рубрика: В мире

Пятеро ополченцев ЛНР погибли при нападении украинских диверсантов

Текст: Юрий Когалов

В результате нападения диверсионной группы ВСУ на наблюдательный пост ЛНР погибли пятеро ополченцев. Об этом проинформировали в Народной милиции ЛНР.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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В ведомстве предположили, что " целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений Народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий".

Также отмечается, что ополченцы были убиты из специального вооружения. В связи с этим в Народной милиции сообщили, что располагают данными о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним.

В ведомстве обратили внимание, что обстановка на линии соприкосновения обострилась после того, как там побывал президент Украины Владимир Зеленский и заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем. "Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации", - отметили в Народной милиции.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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