По влиянию на рубль следующая неделя затмит ставку ЦБ и взлет нефти

Уходящая неделя для курса рубля выдалась на редкость позитивной. Доллар опустился в четверг ниже важного психологического рубежа - 72 рубля. Впервые с июля 2020 года.

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, назвал причины укрепления рубля и анонсировал события на следующей неделе:

- Своим успехам рубль обязан знаковым событиям недели. Первое - увеличение нефтяных цен выше 72 долларов за баррель Brent на фоне снижения запасов в США. Это уровни не просто допандемические, но и пиковые с мая 2019 года. Второе событие - достижение инфляции в США рубежа 5 процентов - максимума с 2008 года.

Кроме того, российскую валюту поддерживает ожидание роста ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 0,5 процентных пункта - до 5,5 процента. Это может произойти на заседании 11 июня. Данное событие не только завершит важную для рубля неделю. Оно может показать ориентиры регулятора в его дальнейшей политике.

В пятницу наиболее вероятные диапазоны для валют: 71,5-72,5 рубля за доллар и 87-88 рублей за евро.

С такими параметрами курс войдет в новую неделю. И она может стать еще более важной для рубля. Ключевой день -16 июня.

В среду состоится давно готовившаяся встреча президентов России и США. Инвесторы станут тщательно отслеживать атмосферу, риторику, конструктивность саммита, степень совместимости позиций, перспективы сотрудничества, нюансы конкретных договоренностей и решений. От этого, среди прочего, зависит понимание рынком рисков или позитива для рубля, с точки зрения политики и санкций. Ведь эти факторы на протяжении последних месяцев остаются довлеющими над курсом российской валюты.

В тот же день,16 июня, будут оглашены результаты заседания американской ФРС, ее экономические прогнозы, заявления по дальнейшей политике. Заставит ли беспрецедентный рост инфляции в США говорить о перспективах ужесточения этой политики, уменьшения объемов денежного стимулирования? До сих пор регулятор не давал поводов для этого. Если такая риторика появится, она будет значимой поддержкой доллара. И сыграет против рубля.

Еще один возможный фактор для его ослабления в середине месяца - выплаты дивидендов иностранным держателям российских акций. Как правило, значительная часть их конвертируется в валюту.

Таким образом, для рынка в предстоящие дни могут сочетаться немало сильных неопределенных драйверов. В зависимости от их проявления, возможна волатильность рубля, его активное движение в ту или иную сторону.

Наиболее вероятный технический диапазон на неделю: 70,573,5 рубля за доллар и 86,5-88,5 рубля за евро.