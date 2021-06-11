Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО

Посольство России в США считает применение в учениях стран НАТО Baltops-2021 в Балтийском море американского бомбардировщика B-52H "бряцанием оружием", нагнетающим напряженность в Европе. Об этом российские дипломаты написали на официальной странице посольства в Twitter.

Отмечается, что применение самолетов B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. Это обостряет ситуацию в Европе и ухудшает атмосферу перед саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня, уверены в посольстве РФ.

Дипломаты призывают США пересмотреть свои подходы к безопасности на континенте и прекратить опасную активность у российских границ.

Учения НАТО Baltops проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня, пишет РИА Новости. В них принимают участие 16 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействованы четыре тысячи военных, 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов.