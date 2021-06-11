Премию "Золотой луч" вручили в Москве спутниковым и кабельным телеканалам

В Москве 10 июня состоялась торжественная церемония награждения Национальной премии "Золотой луч". Премия вручается телеканалам, транслируемым посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России и за рубежом. Премия в 2021 году вручалась в 25 номинациях: "Телеканалы: кино", "Телеканалы: сериалы", "Телеканалы: развлечения", "Познавательный телеканал", "Научно-популярный телеканал", "Музыкальный телеканал", "Лучший региональный канал", "Мужской телеканал", "Женский телеканал" и других.

Среди лауреатов - новостной телеканал "Известия", он получил награду в номинации "Телеканалы: информация и публицистика". "Известия" - это круглосуточный телеканал, в оперативном режиме показывающий короткие емкие ролики о главных событиях в стране и мире. Как говорит руководитель редакции телеканала "Известия" Влада Левицкая, "Известия" дают возможность быстро получать новости круглосуточно в абсолютно любом формате. "Мы стараемся соответствовать новым тенденциям и трендам телесмотрения на разных девайсах. Редакция постоянно привносит и интегрирует в работу новейшие технологии, которые способствуют быстрому визуальному потреблению, ведь все новости в эфире сопровождаются текстовыми титрами, что позволяет смотреть телеканал без звука, - сказала она. Это третья награда для "Известий", ранее телеканал уже становился лауреатом в номинации "Открытие года" и "Телеканалы: информация и публицистика".

Каналы "Цифрового Телесемейства" Первого канала получили призы в восьми номинациях. Телеканал "О!" стал лучшим детским телеканалом, а его ведущая Николь Плиева получила награду как лучший "Юный ведущий". В эфире канала "О!" собраны лучшие развивающие программы, пробуждающие любопытство к изучению окружающего мира, и познавательная анимация. Николь Плиева - первая ведущая телеканала "О!". Именно с ее программы "Доктор Малышкина" канал стартовал в феврале 2017 года. На сегодняшний день талантливая юная ведущая провела уже 148 программ и завоевала любовь не только детской аудитории, но и уважение взрослой.

"Расти на "лужайке" платного телевидения с каждым годом сложнее и сложнее. Тем ценнее эта награда, тем больше моя благодарность всем, кто его делает и кто смотрит канал, тем интереснее и амбициознее наши планы! Третий год подряд "О!" получает приз как лучший детский телеканал. И я надеюсь, что это уж не случайность, а добрая традиция. Будем ее хранить!" - отметила Анна Шнайдер, главный редактор телеканала "О!".

"Спасибо! Я очень рада! Спасибо всем членам жюри и всем-всем, кто за меня голосовал. Спасибо нашей веселой съемочной группе, ведь с ней мне ничего не страшно. С такой командой хочется взлетать и лететь!" - поделилась эмоциями Николь Плиева.

Телеканал "Победа" стал лауреатом в трех номинациях. В категории "Лучший ведущий" победил Дмитрий Борисов, ведущий и соавтор программы "Путь к Победе". Эксперты, гости документального проекта-расследования и представители молодого поколения в студии обсуждают важнейшие и малоизвестные факты, события, связанные с историей Великой Отечественной войны. Программа "Путь к Победе" получила награду за лучшее оформление.

"Для всей нашей команды "Путь к Победе" - проект особенный. У нас получилось собрать лучших историков и документалистов, чтобы вместе с ними подробно обсудить ход Великой Отечественной войны, собрать пазл из ключевых мировых событий и персон того времени. Это тот случай, когда концентрация знаний на каждый квадратный метр студии и каждую эфирную минуту колоссальная, и быть ведущим и соавтором такой программы - невероятная удача и профессиональное удовольствие", - отметил Дмитрий Борисов, главный редактор телеканала "Победа", генеральный продюсер компании "Первый канал. Всемирная сеть".

В номинации "Лучшая акция/мероприятие телеканала" победил Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль "Спасибо за Победу", проводимый ежегодно телеканалом "Победа". В 2020 году фестиваль имел большой успех и превратился в настоящее народное движение: 60 тысяч участников со всего мира, заявки поступили из шестидесяти стран. Более 9 миллионов человек приняли участие в онлайн-голосовании, выбирая победителей в различных номинациях. В результате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал "Победа" провел 75-часовой эфирный марафон лучших работ конкурсантов.

Лучшим развлекательным каналом стал "Бобер". Канал посвящен хобби и увлечениям, он рассказывает зрителям, как преобразить и обустроить жизненное пространство своими руками: в доме, на садовом участке, в квартире или во дворе. Телеканал "Время" - канал о выдающихся людях, идеях и событиях - был отмечен в категории "Лучшее оформление". В номинации "Музыкальный телеканал" победу присудили телеканалу "Музыка Первого".

Три статуэтки премии "Золотой луч" получили телеканалы медиахолдинга "Цифровое Телевидение". "Моя Планета", "Наука" и "Мосфильм. Золотая коллекция" были признаны лучшими в своем жанре. Телеканалам "Доктор" и "Т24" присуждены спецпризы.

Так, "Моя Планета" признан лучшим в номинации "Познавательный телеканал". В этом году "Моя Планета" представил премьерный проект "Россия вне зоны доступа" - отечественный проект, посвященный путешествиям по самым отдаленным местам России. Осенью зрителей "Моей Планеты" ожидает фотовыставка лучших фотографий конкурса "Моя Планета. Россия в деталях", которая пройдет в крупных городах России.

Телеканал "Наука" - лучший в номинации "Научно-популярный телеканал". В этом году, объявленном Годом науки и технологий, телеканал "Наука" отметил 10-летний юбилей. Миссия канала - популяризация научного знания. Ежедневно канал рассказывает своим зрителям о достижениях российской и мировой науки, освещает главные научные события в прямом эфире. Ежегодно "Наука" проводит фото- и видеоконкурс "Снимай науку!"; 31 мая 2021 года канал назвал авторов лучших фотографий, которые украсили научные статьи Википедии.

Победу в номинации "Лучший киноканал" одержал телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". Он начал вещание 1 сентября 2020 года. Контент канала - картины золотого фонда отечественного кинематографа, созданного киностудией "Мосфильм", высокобюджетные российские блокбастеры и сериалы. По результатам первого квартала 2021 года "Мосфильм. Золотая коллекция" входит в топ-3 самых рейтинговых киносериальных каналов. Телеканал "Доктор" был отмечен за своевременное и беспристрастное информирование в период пандемии и награжден грамотой. За вклад в развитие научно-познавательной журналистики награжден проект "Летная школа" телеканала "Т24" - серия программ о том, как стать пилотом. Ведущим проекта был Александр Колтовой, который при трагических обстоятельствах погиб 7 ноября 2020 года при крушении самолета.

Полный список лауреатов можно посмотреть на сайте НАТ - Национальной Академии Телевещателей, которая организует и проводит премию "Золотой луч". На церемонии каждому лауреату дарили новую книгу президента Академии Эдуарда Сагалаева. Генеральный директор НАТ - Александр Широких, открывая церемонию, отметил, как важно собраться после полуторалетнего перерыва (в прошлом году премия из-за пандемии не вручалась), и поблагодарил всех за то, что в трудные времена телеканалы выстояли и улучшили свою работу, предлагая аудитории новые фильмы, программы и устраивая важные акции.