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Рубрика: Власть

Президент наградил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину "Ковивак"

Владимир Путин наградил государственными наградами ряд сотрудников Центра им. М. П. Чумакова, в котором разработали вакцину "Ковивак" от COVID-19.

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Орденом Пирогова награждена руководитель направления по качеству и инновационным разработкам центра Александра Синюгина, орденом Почета - руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Екатерина Кордубан. Еще несколько сотрудников центра награждена медалью Луки Крымского.

Напомним, что разработанная в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак" зарегистрирована Минздравом РФ 19 февраля.

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