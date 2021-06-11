Президент наградил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину "Ковивак"

Владимир Путин наградил государственными наградами ряд сотрудников Центра им. М. П. Чумакова, в котором разработали вакцину "Ковивак" от COVID-19.

Орденом Пирогова награждена руководитель направления по качеству и инновационным разработкам центра Александра Синюгина, орденом Почета - руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Екатерина Кордубан. Еще несколько сотрудников центра награждена медалью Луки Крымского.

Напомним, что разработанная в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак" зарегистрирована Минздравом РФ 19 февраля.