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11.06.2021 14:55
Рубрика: В мире

Псаки сравнила атмосферу в администрации Трампа с "Игрой престолов"

Текст: Юрий Когалов
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила обстановку в Белом доме при экс-президенте США Дональде Трампе с телесериалом "Игра престолов". Об этом пишет издание The Hill.
Фото: Alex Wong/Getty Images Фото: Alex Wong/Getty Images
Фото: Alex Wong/Getty Images

По словам Псаки, из-за разногласий между различными чиновниками администрации, произошло большое количество утечек информации. Теперь же, по ее мнению, ситуация изменилась. "Сейчас здесь не так много драматичных событий в духе "Игры престолов", как в предыдущие четыре года", - отметила она.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Псаки обратила внимание, что многие сотрудники Белого дома давно работают с Байденом, и это создало совершенно другую атмосферу, все занимаются своим делом.

Как обращают внимание СМИ, Байден по сравнению с Трампом не так доступен для журналистов, он провел всего одну официальную пресс-конференцию. The Hill попыталась выяснить, когда же состоится следующая, но так и не добилась от Псаки конкретного ответа. Однако в интервью Financial Times пресс-секретарь Белого дома заверила, что они будут проводиться. При этом она заявила, что Байден отвечает на вопросы репортеров больше, чем другие американские президенты.

В мире США Дональд Трамп

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