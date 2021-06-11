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11.06.2021 17:46
Рубрика: Власть

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к сентябрьским выборам

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности предстоящие сентябрьские выборы. "Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре", - сказал он на оперативном совещании.

Путин подчеркнул, что выборы - чрезвычайно важное событие в политической жизни страны.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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По его словам, на повестке - комплекс вопросов, который касается помощи людям в сентябре, избирательным комиссиям - для того, чтобы работа была организована должным образом.

Единый день голосования в этом году приходится на 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Госдуму, а также выборы региональных органов власти.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Совет Безопасности Единый день голосования-2021 РГ-Видео

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