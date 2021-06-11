Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу.

Закон предполагает, что газ будет подводиться до границы земельного участка конкретного человека, а подключение к дому гражданин оплатит уже сам.

Газификацию участков проведут за счет инвестиционной надбавки газораспределительных организаций (ГРО). Помимо этого, единый и региональный операторы смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Единым оператором газификации, который станет собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ), назначен "Газпром" и его дочерние компании.

Услуги по подключению к газу будут оказываться на основании комплексных договоров по принципу "одного окна".

В конце апреля в ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу о бесплатном подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенных пунктах. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, глава ее фракции в ГД Сергей Неверов, а также руководитель думского комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.