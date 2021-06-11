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Рубрика: Власть

Президент подписал закон о борьбе с авиадебоширами

Текст: Евгений Гайва
Наказать авиадебошира смогут по законам страны, в которую летит самолет и страны, в которой зарегистрирована авиакомпания. Закон о присоединении России к международному протоколу, вносящему изменения в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписал президент России Владимир Путин.

Теперь у нарушителей правил поведения на борту воздушного судна будет меньше возможностей уйти от ответственности. Ранее случалось так, что, например, к россиянам на международных рейсах не могли применить меры ответственности, так как поведение пассажиров не подпадало под действие российского законодательства. Юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров осуществляет государство, в котором зарегистрировано конкретное гражданское воздушное судно, а это чаще всего третья страна.

Фото: РИА Новости
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По Протоколу разрешается и другим странам применять меры воздействия, если преступление совершено на борту гражданского самолета, выполняющего посадку на их территории, либо на борту судна авиакомпании, которая работает в этой стране. Таким образом, присоединение России к международному акту создает основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами и урегулирования вопросов взаимодействия командира самолета с компетентными органами других государств.

Уточняются также виды запрещенного поведения на борту лайнеров. Это, в частности, физическое нападение или угроза его совершения в отношении члена экипажа, отказ следовать законным указаниям командира воздушного судна.

Россия подписала протокол 4 апреля 2014 года в Монреале. Протокол вступил в силу 1 января 2020 года, его участниками являются 28 государств.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Дебоши в самолетах

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