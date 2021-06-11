Теперь у нарушителей правил поведения на борту воздушного судна будет меньше возможностей уйти от ответственности. Ранее случалось так, что, например, к россиянам на международных рейсах не могли применить меры ответственности, так как поведение пассажиров не подпадало под действие российского законодательства. Юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров осуществляет государство, в котором зарегистрировано конкретное гражданское воздушное судно, а это чаще всего третья страна.
По Протоколу разрешается и другим странам применять меры воздействия, если преступление совершено на борту гражданского самолета, выполняющего посадку на их территории, либо на борту судна авиакомпании, которая работает в этой стране. Таким образом, присоединение России к международному акту создает основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами и урегулирования вопросов взаимодействия командира самолета с компетентными органами других государств.
Уточняются также виды запрещенного поведения на борту лайнеров. Это, в частности, физическое нападение или угроза его совершения в отношении члена экипажа, отказ следовать законным указаниям командира воздушного судна.
Россия подписала протокол 4 апреля 2014 года в Монреале. Протокол вступил в силу 1 января 2020 года, его участниками являются 28 государств.