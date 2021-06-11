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Рубрика: Власть

Путин подписал закон о наказании за нарушение требований маркировки товаров

Текст: Евгения Думанская

Российский президент Владимир Путин в пятницу подписал закон об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Производство или продажа лекарств без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если не обнаружено признаков преступления, повлечет штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - в десять раз больше. Лекарства, ставшие предметом правонарушения, будут конфискованы.

При обороте иных товаров, которые должны маркироваться, вводятся аналогичные штрафы, а при повторном нарушении они увеличиваются до 10-20 тысяч рублей для должностных лиц, и до 100-500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, предусматривается конфискация не только самого товара, но и оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара, или приостановка деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Будет введена ответственность за несвязанную с вводом в оборот продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров. Для физлиц предусмотрены штрафы в размере 2-4 тысячи, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Предмет нарушения конфискуется.

Также в Кодексе об административных правонарушениях прописывается ответственность за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение недостоверных сведений. Должностным лицам за нарушение грозит штраф в 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц сумма будет в десять раз выше.

Изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года.

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