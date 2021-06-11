Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет ограничения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.

Напомним, что авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев. В пояснительной записке к документу указывалось, что в последнее время расширяется практика несанкционированного опубликования персональных данных сотрудников правоохранительных органов.