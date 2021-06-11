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Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о переводе денег через анонимные кошельки

Текст: Василий Кошкин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные электронные кошельки. Документ об этом опубликован в Сети.

Он призван устранить несогласованность отдельных положений закона "О национальной платежной системе" (НПС). Сейчас одна из статей разрешает физических лицам после упрощенной идентификации использовать анонимный электронный кошелек для переводов только в пользу юрлиц или ИП. При этом остаток денег в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.

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При этом другая статья разрешает использовать анонимные электронные кошельки для переводов и физлицам.

Подписанный документ вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Поправка дает возможность физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.

Пройти упрощенную идентификацию можно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька. Для этого необходимо ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН.

Экономика Финансы Власть Работа власти Президент Закон о национальной платежной системе

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