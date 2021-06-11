Путин подписал закон о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. Документ также распространяет эти правила на банки.

В случае угроз в адрес должника кредитор должен будет заплатить штраф в размере от 50 до 500 тысяч человек. При этом должностным лицам таких организаций будет грозить штраф в 20-200 тысяч рублей.

Сейчас такие штрафы уже грозят коллекторским агентствам и их должностным лицам. При этом для банков суммы установлены на более низком уровне - 20-200 тысяч рублей для юрлиц, 10-100 тысяч - для должностных лиц.