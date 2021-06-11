Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на бизнес

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральные законы в части правил проведения контрольной (надзорной) деятельности. Поправки были разработаны Минэкономразвития и позволят снизить количество видов контроля в отношении бизнеса в 1,6 раза.

Закон коррелирует регулирование конкретных видов контроля с едиными целями реформы контрольно-надзорной деятельности, исключая дублирующие и устаревшие нормы.

В рамках закона определяются названия и предмет каждого вида контроля. В Минэкономразвития отмечают, что этот вопрос имеет особое значение, поскольку распределение обязательных требований между всеми надзорными органами и их видами контроля исключает дублирование и возможность контроля одних и тех же действий предпринимателей со стороны разных контролеров.

Ранее замминистра экономического развития Алексей Херсонцев отмечал, что основной задачей является снижение количества допускаемых нарушений, а не привлечение бизнеса к ответственности.

"За счет принимаемых в законе-спутнике поправок для каждого вида контроля будет сформирован набор обязательных требований. В результате каждое контрольное (надзорное) мероприятие будет привязано к обязательным требованиям и можно будет посмотреть статистику по нарушению этих обязательных требований и делать на основании этого управленческие выводы, в том числе о необходимости смягчить те или иные требования", - пояснил чиновник.