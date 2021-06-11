Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования

Лица или компании, в отношении которых Банк России возбудил административное дело по факту манипулирования рынком или инсайда, смогут избежать ответственности, если обратятся в Банк России с ходатайством о заключении специального соглашения или сделки. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Он заработает с 1 января 2022 года.

Участник сделки должен будет заплатить определенную сумму в бюджет (физлицо - не менее пяти тысяч рублей, должностное лицо - не менее 30 тысяч рублей, компания - не менее 700 тысяч рублей), предоставить исчерпывающие сведения о подозрительных операциях или действиях и принять меры для того, чтобы впредь не допускать таких нарушений.

Банк России будет раскрывать на своем сайте информацию о таком соглашении. Если регулятор сочтет, что оно не исполнено, в дополнение к уплаченной в рамках сделки сумме виновный будет привлечен к административной ответственности за инсайд или манипулирование в общем порядке. Само по себе заключение соглашения не будет означать признания вины в юридическом смысле.

"Соглашение с регулятором может помочь участникам рынка избежать репутационных и существенных финансовых рисков, - отмечал ранее директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. - Ведь сам факт административного наказания нередко становится для них "черной меткой" и может привести к потере бизнеса. Длительные судебные разбирательства также, как правило, не соответствуют интересам компании".