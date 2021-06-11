Новости

Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники 16:23
В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку 16:22
Банк России не откажется от доллара в международных резервах 16:13
Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования 15:58
В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру 15:58
В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже 15:52
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году 15:51
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка 15:40
Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее 15:35
"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом 15:30
Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях 15:27
В России разрешили охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:19
Путин одобрил поправки для включения лесов Байкала в населенные пункты 15:18
Захарова раскритиковала фото сотрудников посольства США в Киеве 15:15
Религиозным организациям разрешили использовать слово Россия 14:58
В Челябинск завезли 800 тонн песка для фестиваля скульптур 14:57
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи 14:42
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей 14:32
В Екатеринбурге поймали грабителя на электросамокате 14:30
Белый дом: Байден встретится с Меркель 15 июля в Вашингтоне 14:30
Убившего свою невесту москвича приговорили к 14,5 года тюрьмы 14:15
Евросоюз снимет ограничения на поездки для вакцинированных граждан ЕС 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 15:58
Рубрика: Экономика

Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования

Текст: Игорь Зубков

Лица или компании, в отношении которых Банк России возбудил административное дело по факту манипулирования рынком или инсайда, смогут избежать ответственности, если обратятся в Банк России с ходатайством о заключении специального соглашения или сделки. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Он заработает с 1 января 2022 года.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка

Участник сделки должен будет заплатить определенную сумму в бюджет (физлицо - не менее пяти тысяч рублей, должностное лицо - не менее 30 тысяч рублей, компания - не менее 700 тысяч рублей), предоставить исчерпывающие сведения о подозрительных операциях или действиях и принять меры для того, чтобы впредь не допускать таких нарушений.

Банк России будет раскрывать на своем сайте информацию о таком соглашении. Если регулятор сочтет, что оно не исполнено, в дополнение к уплаченной в рамках сделки сумме виновный будет привлечен к административной ответственности за инсайд или манипулирование в общем порядке. Само по себе заключение соглашения не будет означать признания вины в юридическом смысле.

"Соглашение с регулятором может помочь участникам рынка избежать репутационных и существенных финансовых рисков, - отмечал ранее директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. - Ведь сам факт административного наказания нередко становится для них "черной меткой" и может привести к потере бизнеса. Длительные судебные разбирательства также, как правило, не соответствуют интересам компании".

Экономика Финансы Банки Власть Работа власти Госуправление Президент Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами
В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается
Госдума рассмотрит проект о репатриации белорусов и украинцев
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит