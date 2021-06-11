Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее

В День России президент РФ Владимир Путин посетит Третьяковскую галерею, где митрополит Псковский и Порховский Тихон представит главе государства экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".

Кроме того, как отметили в пресс-службе Кремля, президент осмотрит выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", в рамках которой впервые в отечественной и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран собраны на одной площадке. "Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что 12 июня Владимир Путин также вручит в Кремле золотые медали Герой Труда, а также государственные премии в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности лауреатам 2020 года.