Бывший работник попытался ограбить свое предприятие

В деревне Коледино Подольского городского округа мужчина проник на торговый склад интернет-магазина и пытался украсть с него товар. Полицейские задержали его с поличным, когда он перебрасывал через забор сумки с украденными вещами.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что задержанным оказался ранее судимый за кражу 38-летний местный житель.

Этот человек ранее работал на предприятии и был уволен два месяца назад за мелкое хищение заказов. После этого мужчина под выдуманным предлогом уговорил своих бывших коллег передать ему электронный пропуск для прохода в складское помещение. Он проник на территорию хранилища, собрал в заранее заготовленные сумки электронные устройства, аксессуары, ювелирные украшения и попытался скрыться. Общая сумма материального ущерба составила более 750 тысяч рублей. Задержанный взят под стражу.