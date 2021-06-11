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11.06.2021 16:50

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС включен после планового ремонта

10 июня в 23:35 энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта - ППР.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В ходе ППР состоялся капитальный ремонт энергоблока.

ППР - регламентная процедура, которая проводится на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №4 и №5 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 6 идёт планово-предупредительный ремонт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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