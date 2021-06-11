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11.06.2021 09:12
Рубрика: Общество

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву

Текст: Сергей Бабкин

Потепление в Центральную Россию и Москву придет уже в воскресенье, сообщили РИА Новости специалисты Гидрометцентра.

Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды

По оценкам научного руководителя центра Романа Вильфанда, в начале следующей недели температура воздуха повысится на 1-2 градуса. Кроме того, изменится и характер погоды - дождей станет гораздо меньше, чем сейчас.

Температура воздуха ночью повысится до 15 градусов, днем - до 25. При этом после потепления не исключается новый виток похолодания.

Ранее центр "Фобос" спрогнозировал повышение температуры в Москве до плюс 30 градусов в середине июня.

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