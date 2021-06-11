Инспекторы нашли в транспорте Москвы 10 тысяч безмасочников

Уже больше 5 тысяч новых случаев ковида в сутки фиксируется в Москве. "Основная причина роста заболеваемости, по мнению экспертов, - нарушение санитарных правил", - рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. На этом фоне в городе усилили ковид-контроль в общественных местах. Проверяющие признали: расслабились москвичи, стали снимать маски и перчатки.

Одно из самых оживленных мест в городе - деловой центр "Москва-Сити". В башне "Федерация" бизнес-жизнь кипит, но за хлопотами люди забыли о вирусе. Инспекторы ОАТИ наведались вчера в Сити и увидели почти полный небоскреб безмасочников. "Вызовем руководство бизнес-центра для составления протокола об административном правонарушении", - констатировал главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов. Собственники помещений в общественных местах должны следить, чтобы и сотрудники, и посетители были в масках и перчатках. В противном случае юрлицу грозит штраф до 300 тыс. руб. А если из-за попустительства заразятся люди, то размер взыскания может быть увеличен до миллиона. Примечательно, что нарушения нашли и в его одном популярном месте в деловом центре - в "Афимолле". Здесь полицейские увидели 38 нарушителей масочного режима, по всем фактам составили протоколы. Обстановка в Сити отражает общую тенденцию: во многих ТЦ люди давно уже забыли, что санитарные требования никто не отменял.

В общественном транспорте ситуация лучше: там постоянно проходят проверки и люди стараются не пренебрегать средствами защиты. Но даже при этом в июне было выявлено 10 тысяч безмасочников, заявил глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. А в общей сложности с начала пандемии обнаружено более 450 тысяч ковид-нигилистов.

По оценкам контролеров, на входах в метро ситуация улучшилась. Если летом прошлого года в масках в подземку заходили 70 процентов пассажиров, а в перчатках - 36, то теперь на входе - в масках почти все, а в перчатках - 76 процентов. Но это только на входе. "К сожалению, мы замечаем, что часть пассажиров снимает средства защиты, как только проходит турникеты, - сказал Владислав Султанов. - Проводим рейды на станциях, просим надеть маски и перчатки".

В основном к просьбам контролеров все ковид-нигилисты относятся нормально: перчатки и маски заботливо хранятся в сумках "на всякий случай".

Не многим хочется получать штрафы, поэтому от своих принципов приходится отказываться. Однако у некоторых пассажиров это вызывает возмущение. Одна женщина на "Пушкинской" едва не устроила скандал из-за того, что ее развернули почти у эскалатора. То есть турникет она прошла, а проехать не может. "Это что ж, мне второй раз за проезд платить?" - негодовала дама. А куда деваться. Если надо ехать - придется. И еще, если с собой нет маски, надо будет выложить пять рублей в любой кассе метрополитена.

Проверяющие признали: расслабились москвичи, стали снимать маски и перчатки

В трамваях и автобусах ковид-нигилистов визуально больше, чем в метро. Но все же значительная часть пассажиров, увидев контролеров, надевает маски. В пререкания по классическим YouTube-схемам "зачем мне намордник" уже никто не вступает. Впрочем, если безмасочник не реагирует, его приходится штрафовать. "Пока что мы должны носить маски и перчатки, вирус никуда не делся, - подчеркивает доктор Андрей Тяжельников. - Но лучше всего, конечно, пройти вакцинацию".

Как уже писала "РГ", подъем заболеваемости идет уже целую неделю, показатели приблизились к январскому уровню. Власти по-прежнему отмечают, что никаких локдаунов в Москве не будет. Однако стоит быть готовым, что маски и перчатки будут проверять чаще, чем еще месяц назад. Штраф за в зависимости от обстоятельств нарушения составляет от 4 до 5 тысяч рублей.