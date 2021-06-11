Липецкие растениеводы воспользуются патентной системой налогообложения

Липецкий областной Совет депутатов дополнил перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых в регионе может применяться патентная система налогообложения. Ею смогут воспользоваться компании, которые предоставляют услуги в области растениеводства.

Соответствующие изменения на минувшей сессии депутатский корпус утвердил в закон "О патентной системе налогообложения в Липецкой области".

Патентная система налогообложения в области растениеводства распространится на такие виды предпринимательской деятельности, как защита садов, огородов и земельных насаждений от вредителей и болезней по индивидуальному заказу населения. В отношении этого вида ИП установлен размер потенциально возможного к получению годового дохода для расчета патента в размере 40 тысяч рублей. Это сумма минимального дохода, предусмотренного региональным законодательством.

Также виды предпринимательской деятельности, в отношении которых установлена нулевая налоговая ставка, изложены в новой редакции в соответствии с Налоговым кодексом