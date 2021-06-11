Липецкий ФК "Металлург" получил финансирование для участия в ФНЛ

Глава Липецкой области Игорь Артамонов поздравил футбольный клуб "Металлург" с выходом в Футбольную национальную лигу. Липецкие футболисты сыграли вничью с ФК "Калуга" и за тур до окончания ПФЛ гарантировали себе первое место в турнире, что дает команде право выступать в лиге следующего класса.

Игорь Артамонов, комментируя важность события, сообщил, что клуб получит финансирование, необходимое для выступления в Футбольной национальной лиге, в которую липецкая команда возвращается после 12-летнего перерыва.

- Во время Питерского форума договорился об этом с главой РФС Александром Дюковым, уточнил Игорь Артамонов. - Уже подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии в 76 миллионов рублей. Так что вперед, Металлург! Как можно больше голов в чужие ворота! И больше болельщиков на трибунах.