Мэрия Москвы вводит новые правила кикшеринга

В течение недели в Москве будут введены новые правила кикшеринга - краткосрочной аренды электросамокатов, сообщает Telegram-канал городского департамента транспорта.

Операторам кикшеринга разрешат держать в своем "парке" не более 10 тысяч самокатов. При этом минимум 30 процентов самокатов должны находиться в пределах Садового кольца, столько же - между Садовым и ТТК, остальные - за пределами "Трешки". Для небольших прокатных стартапов выделят отдельные пилотные зоны.

При этом на одной парковке будут размещаться не более шести машин каждого оператора. Причем новые парковки установят и сами операторы. Ожидается, что до конца июня появится 500 новых парковок, в июле и августе - по 1 000.

Медленные зоны с автоматическим снижением скорости до 15 км/ч будут у всех операторов. Их также обяжут сдавать в аренду только самокаты с передним амортизатором.

В своем обращении в Минтранс власти Москвы просят распространить требования медленных зон на все самокаты, в том числе на личные и курьерские. И соответственно продавать в России только такие модели, где есть подобная автоматика.

Кроме того мощные самокаты, которые передвигаются по проезжей части, по предложению дептранса, должны быть приравнены к транспортным средствам. И в этом случае ГИБДД должна будет рассматривать их обладателей к водителям.