Мошенники выкачали из Wildberries 350 миллионов рублей

Группа мошенников вывела с популярной торговой площадки Wildberries 350 миллионов рублей, сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. В обстоятельствах аферы разбирается московская полиция.

Как отмечают источники агентства, компания выявила детали мошеннической схемы. По предварительным данным, мошенники под видом продавцов выставляли несуществующие товары. Затем оплачивали их через ту же торговую площадку, но вводили ошибочные реквизиты. Деньги на счетах замораживались, а Wildberries в то же время переводил средства псевдопродавцам.

Преступники выводили миллионы с помощью множества мелких покупок. Тем не менее схему все равно удалось отследить. Часть средств компании, по сведениям источников, еще можно вернуть. Собеседники агентства также отмечают, что мошенники оставили "цифровые следы". Ведется розыск махинаторов.