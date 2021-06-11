Новости

Рогозин заявил о готовности сотрудничать с НАСА при отмене санкций 08:37
Рестораны на Патриарших прудах могут закрыть из-за ковидных нарушений 08:37
В Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения 08:29
Финансист рассказал, как россиянам заработать на высокой инфляции в США 08:25
Великобритания передаст бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19 07:02
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 06:56
Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов 06:36
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной 05:41
Возобновление морских круизов в США закончилось выявлением COVID-19 05:09
Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе 04:49
Байден подарил Джонсону велосипед и шлем 04:16
Эпидемиолог рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19 03:50
Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО 03:30
Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания 02:51
Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы 02:24
В Каир прибыли самолеты МЧС для вывоза граждан РФ и СНГ из сектора Газа 01:55
Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею 01:26
Бундестаг отклонил резолюцию "Зеленых" против "Северного потока-2" 01:21
Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020 01:04
На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо 00:29
В США получены доказательства связи вакцины мРНК с сердечной недостаточностью 00:12
В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 10.06.2021
В Британии у 91 процента зараженных коронавирусом находят индийский штамм 10.06.2021
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 10.06.2021
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 10.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 08:37
Рубрика: Общество

Рестораны на Патриарших прудах могут закрыть из-за ковидных нарушений

Текст: Сергей Бабкин

Массовые ковидные нарушения найдены в ресторанах на Патриарших прудах в центре Москвы.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: В московских ресторанах могут появиться зоны, свободные от коронавируса

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, из 20 проверенных заведений на Патриках нарушения нашли в 6. В частности, в Gucci shop & bar возникли очереди, также нарушения социальной дистанции выявлены в ресторанах Pinch и "№13".

"Представители администрации кафе и ресторанов были вызвана в инспекцию для составления протокола", - сказал Сергей Михайлов. Заведениям грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на 90 суток.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания
Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19