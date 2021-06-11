Рестораны на Патриарших прудах могут закрыть из-за ковидных нарушений

Массовые ковидные нарушения найдены в ресторанах на Патриарших прудах в центре Москвы.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, из 20 проверенных заведений на Патриках нарушения нашли в 6. В частности, в Gucci shop & bar возникли очереди, также нарушения социальной дистанции выявлены в ресторанах Pinch и "№13".

"Представители администрации кафе и ресторанов были вызвана в инспекцию для составления протокола", - сказал Сергей Михайлов. Заведениям грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на 90 суток.