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Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В финал конкурса "Новатор Москвы" вышли 36 проектов

Текст: Любовь Проценко

В финал конкурса "Новатор Москвы" вышли 36 проектов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Отметив, что было подано 740 заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, она рассказала, что победителями станут 18 проектов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Наталья Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

"Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер - предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды. Премии присуждаются в трех номинациях - "Лидеры инноваций", "Проект будущего" и "Меняющие реальность". Мне кажется, эти названия в полной мере отражают значение труда изобретателей и их прорывных идей в современном мире".

Среди финалистов - перспективная система нейроуправления бионическим протезом, новейший препарат для лечения ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, комплекс для спасения маломобильных людей с высоты при пожаре, инновационная модель отопления на основе энергосберегающей технологии, умная система энергоучета с заложенным в нее функционалом интернета вещей, а также высокоскоростная тоннельная транспортная система для мегаполисов будущего (расчетная скорость перевозки пассажиров и грузов - свыше 300 километров в час).

Еще одно уникальное решение, вышедшее в финал конкурса, - спасательная капсула для экстренной эвакуации людей с высотных объектов (зданий и сооружений высотой от 10 до тысячи с лишним метров). Система может применяться в нештатных ситуациях, когда обычные способы эвакуации невозможны. Сами разработчики описывают проект так: автономное ранцевое пневмокаркасное парашютирующее устройство с воздушным посадочным демпфером.

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