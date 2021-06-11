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Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: ВДНХ приглашает москвичей отметить День России

Текст: Любовь Проценко
На ВДНХ праздничную программу ко Дню России подготовили центры "Космонавтика и авиация" и "Слово", исторический парк "Россия - моя история", "Москвариум", "Робостанция" и другие площадки, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Для посещения некоторых событий нужно будет приобрести входной билет в павильон. Все очные мероприятия выставки проводятся с соблюдением необходимых санитарных мер. Участникам следует придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты. Заммэра рассказала:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В программе ВДНХ ко Дню России - экскурсии, мастер-классы, квесты и выступления уличных музыкантов. Часть событий продлится все выходные - с 12 по 14 июня".

В частности, уличных музыкантов можно послушать 12 июня с 13:00 до 19:00 сразу на 15 локациях - к примеру, на Центральной аллее, площади Промышленности, около Дома культуры, в Северном и Южном розариях. Будут исполняться произведения в жанрах джаз, рок, поп и фолк.

А с 12:00 до 16:00 между павильоном №1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" состоится концерт "Фанфары Победы" с участием сводного детско-молодежного духового оркестра "Юные фанфары России" и других коллективов.

Центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" 12 июня приглашают на бесплатные экскурсии. В Центре славянской письменности "Слово" в 12:00, 15:00 и 18:00 стартуют тематические экскурсии "Россия, сколько в этом слове…". Посетители узнают, какую роль сыграла письменность в создании российского государства, какие заветы оставили своим потомкам великие русские князья и как менялся язык в разные исторические эпохи. Необходима предварительная регистрация.

В центре "Космонавтика и авиация" бесплатные экскурсии начнутся в 13:00, 15:00 и 17:00. Обзорный тур посвящен развитию отечественной космонавтики и истории павильона, в котором располагается музей, ставший одним из символов ВДНХ. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В "Москвариуме" 12 июня в 11:00 и 18:00 будут организованы бесплатные тематические экскурсии "Водные ресурсы России" по экспозиции океанариума. Гости центра познакомятся с обитателями Белого, Черного и Японского морей, увидят тренировки нерп - удивительных жителей озера Байкал. Количество мест на экскурсиях ограничено - желающим следует записаться по телефону кол-центра +7(499)677-77-77. Также потребуется приобрести входной билет в океанариум.

Кроме того, гости смогут посетить бесплатную программу экофестиваля "Горизонт". Она включает фотовыставку об обитателях Белого моря, мастер-классы, мультпоказы, кукольный театр, научное шоу. Фестиваль проходит на втором этаже "Москвариума", вход свободный.

Исторический парк "Россия - моя история" 12 июня принимает фестиваль молодежной журналистики "Медиа Россия". Запланирована панельная дискуссия, круглый стол и интерактивная программа для гостей. Вход на мероприятие по предварительной регистрации.

"Робостанция" на ВДНХ 12 июня организует шоу роботов и тематические мастер-классы. Для участия нужно приобрести входной билет.

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