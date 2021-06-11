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11.06.2021 10:59

Почетные звания липецким селам будут присваивать в канун памятных дат

Почетные звания героическим селам Липецкой области будут присваивать накануне Дней воинской славы и памятных дат. Такое решение приняли парламентарии на очередной 55-й сессии Липецкого облсовета. Изменения внесены Закон "О почетных званиях Липецкой области "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести".
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Эти почетные звания будут присваиваться героическим селам и территориям области не только в канун Дня Победы, как было установлено законом ранее. Теперь такая возможность предусмотрена накануне иных дней воинской славы России, а также памятных исторических событий населенных пунктов.

- Сегодня в администрацию региона поступили документы на присвоение почетного звания селу Тербуны. И утвержденные поправки позволят не ждать почти год, до 9 мая, чтобы принять такое решение, - рассказали разработчики документа.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Напомним, почетные звания "Населенный пункт воинской доблести" и "Рубеж воинской доблести" присваиваются территориям, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. В прошлом году депутаты облсовета внесли изменения в региональный закон, и теперь звания также присваиваются населенным пунктам, где родились не менее пяти Героев Советского Союза и Героев России.

Почетные звания уже носят райцентр Волово и село Стрелец Долгоруковского района, а также участок местности "Тербунский рубеж", расположенный на территории Тербунского района и участок местности "Высота 194.0 ("Огурец")", расположенный на территории Воловского района. На апрельской сессии облсовета депутаты присвоили почетное звание селу Двуречки Грязинского района, которое является родиной сразу четырех героев Советского союза и одного героя Российской Федерации.

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