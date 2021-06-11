Появился новый вид телефонного мошенничества с "участковыми"

В Москве появились телефонные мошенники, которые играют роли участковых полицейских и убийц, сообщает РИА Новости. Один из потерпевших рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся участковым. Мнимый полицейский предупредил: в Западном Дегунине якобы орудует ОПГ, убивающая людей и их родственников из-за денег. И оставил свой номер "на всякий случай".

Вскоре потерпевшему позвонил уже другой человек с угрозами. Начал требовать денег, угрожая в противном случае убить и самого москвича, и его родных. Напуганный горожанин обратился к "участковому", и тот рекомендовал перевести деньги. А потом бандита якобы поймают с поличным. Когда преступник получил деньги, то потребовал от жертвы еще и заложить автомобиль. Родственники остановили мужчину, когда он уже ехал в автоломбард.

Потерпевший обратился в полицию и выяснил, что участковый с названным именем и фамилией действительно есть. Но он в эти дни не работал и никому не звонил.

Ранее "РГ" рассказывала о другой новой уловке мошенников. Лжеполицейские уговаривают пенсионеров сбросить с балкона деньги преступникам - якобы их тут же поймают. На самом же деле бандиты просто забирают сбережения пожилых людей и скрываются.