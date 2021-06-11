Рязанских школьников кормили фальсифицированной молочкой

В Рязани МУП "Детское питание" поставляло в школы фальсифицированную молочную продукцию. О результатах совместной проверки качества питания школьников специалистами Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям и прокуратурой Советского района Рязани сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

МУП "Детское питание" обеспечивает школы завтраками и обедами. В ходе проверки специалисты взяли пробы поставляемых в учебные заведения сыра, творога и сметаны. Из девяти проб в четырех оказались растительные жиры и консерванты, не заявленные в их составе. Также специалисты отмечают снижение пищевой ценности этих продуктов. Испытания проводились в подведомственном Россельхознадзору учреждении - ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".

Система "Меркурий" помогла установить производителей этой продукции. Как отмечается в сообщении, фальсификат произведен на предприятиях, как Рязанской области, так и других регионов.

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям возбуждены административные дела по фактам выявленных недоброкачественных продуктов. Выданы предписания об отзыве декларации о соответствии на серийный выпуск подконтрольных товаров.

Информация о реализации фальсификата передана в прокуратуру и полицию.