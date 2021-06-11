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Рубрика: Происшествия

Столичные полицейские получили от 9 до 13 лет за грабеж, кражи и взятки

Текст: Наталья Козлова
Уголовное дело, связанное с деятельностью полицейских, расследовало столичное подразделение Следственного комитета. Там корреспонденту "РГ" рассказали, что весной 2016 года сотрудники полиции получили информацию, что у жителя Москвы есть очень неплохие запасы необработанного дорого камня - янтаря. Так возникла идея янтарь украсть.

- Под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий они прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и применили физическую силу и спецсредства в отношении потерпевшего, потребовав передать им в качестве взятки около 4 килограммов янтаря и 200 тысяч рублей. В случае невыполнения этих требований они угрожали привлечь бизнесмена к уголовной ответственности по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней,- объяснили в СК.

СК Ростовской области сообщил о состоянии избитых задержанным полицейских

Понятно, что коммерсант испугался и в тот же день весь янтарь отдал стражам порядка. Но это подсудимым оказалось мало- они обыскали его машину, нашли в сумке ее хозяина 200 тысяч рублей и забрали себе.

Но это был не единственный эпизод их криминальной деятельности.

В августе того же года подсудимые совершили аналогичное преступление против еще одного генерального директора коммерческой организации в Москве, у которого тоже был янтарь. У директора они потребовали 1,5 миллиона рублей "за непривлечение его к уголовной ответственности". И забрали у него весь янтарь - примерно на два миллиона рублей. Наличными нашли ещё 700 тысяч рублей и так же забрали.

Эти "янтарные" преступление настоящей преступной группы в погонах выявили, расследуя другое уголовное дело. Но, как только в поле зрения СК попали московские полицейские, на следователей стали неприкрыто давить.

Фото: СК РФ
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- Ночью 19 марта 2018 года родной брат одного из обвиняемых, состоявший на момент совершения преступления в должности министра Тверской области, Виктор Шафорост, и трое его соучастников, находясь вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в городе Москве, из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное уничтожение автомобиля марки Toyota Highlander, принадлежащего одному из потерпевших, причинив владельцу транспортного средства ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, - рассказали в СК.

Но дело, которое заняло 177 увесистых томов, все же довели до суда, не смотря на всю сложность расследования. И суд с доказательствами согласился.

Сегодня приговором суда тринадцати подсудимым назначено суровое наказание- лишения свободы на срок от 9 до 13 лет в колонии строгого режима.

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