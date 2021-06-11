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Рубрика: Происшествия

Суд арестовал сотрудника СИЗО №8, подозреваемого в разглашении гостайны

Текст: Владислав Куликов

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал сотрудника подмосковного следственного изолятора Романа Алексеенко. Несколько дней назад он был задержан на парковке торгового центра в Котельниках, как утверждается, при попытке передать неким лицам закрытую информацию.

Сотрудник СИЗО №8 задержан по подозрению в разглашении гостайны

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Роман Алексеенко арестован до 3 августа. Собеседники агентства в правоохранительных структурах рассказали, что арестованный является теперь уже бывшим сотрудником.

"По результатам проверки в отношении Алексеенко Романа Юрьевича было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов", - передает ТАСС слова представителей силовых структур. Детали уголовного дела не приводятся.

Изначально в отношении Романа Алексеенко была назначена проверка о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"), у него был изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать лицам, не имеющим доступа к гостайне. По словам собеседника ТАСС, изъятый у него магнитный носитель был направлен на экспертизу. На данный момент уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства"). Как поясняют эксперты, если экспертиза подтвердит, что на носителе информации действительно были государственные секреты, возможна либо переквалификация, либо добавление новых обвинений.

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