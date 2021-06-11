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11.06.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

В Костроме мужчины эвакуировали детей из огня по водосточной трубе

Текст: Элина Труханова (Кострома)

Трое жителей Костромы спасли трех детей из охваченной огнем квартиры, забравшись туда по водосточной трубе.

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Момент спасения ребятишек сняли на видео люди, живущие в доме напротив. На записи видно, как один из мужчин поднимается по трубе на балкон третьего этажа и по очереди снимает оттуда ребятишек, передавая их товарищам вниз. Причем мужчинам приходится все это проделывать одной рукой, потому что второй они держатся за водосток.

В пресс-службе ГУМЧС по Костромской области рассказали, что возгорание на третьем этаже трехэтажного дома в микрорайоне Венеция города Костромы произошло 6 июня в 21:05. Поскольку дверь в квартиру была заперта, до приезда пожарных очевидцы решили действовать самостоятельно.

- Очаг возгорания находился на кухне. По предварительным данным, дети, которых в квартире было трое (старший - 2010 года рождения, младшему два года), случайно подожгли диван, - рассказала главный специалист отдела информации и связи с общественностью МЧС по Костромской области Марина Розанова.

По словам представителя МЧС, прибывшие пожарные потушили возгорание. Сейчас готовятся документы для награждения мужчин, эвакуировавших детей из огня, ведомственными наградами.

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