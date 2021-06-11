В Костроме мужчины эвакуировали детей из огня по водосточной трубе

Трое жителей Костромы спасли трех детей из охваченной огнем квартиры, забравшись туда по водосточной трубе.

Момент спасения ребятишек сняли на видео люди, живущие в доме напротив. На записи видно, как один из мужчин поднимается по трубе на балкон третьего этажа и по очереди снимает оттуда ребятишек, передавая их товарищам вниз. Причем мужчинам приходится все это проделывать одной рукой, потому что второй они держатся за водосток.

В пресс-службе ГУМЧС по Костромской области рассказали, что возгорание на третьем этаже трехэтажного дома в микрорайоне Венеция города Костромы произошло 6 июня в 21:05. Поскольку дверь в квартиру была заперта, до приезда пожарных очевидцы решили действовать самостоятельно.

- Очаг возгорания находился на кухне. По предварительным данным, дети, которых в квартире было трое (старший - 2010 года рождения, младшему два года), случайно подожгли диван, - рассказала главный специалист отдела информации и связи с общественностью МЧС по Костромской области Марина Розанова.

По словам представителя МЧС, прибывшие пожарные потушили возгорание. Сейчас готовятся документы для награждения мужчин, эвакуировавших детей из огня, ведомственными наградами.