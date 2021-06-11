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11.06.2021 16:54

В Липецкой области смягчили условия для выплат будущим врачам

Депутаты Липецкого областного Совета на прошедшей сессии приняли поправки в Закон "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области". Теперь в регионе смягчаются условия предоставления областных выплат по целевому обучению будущих врачей.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Студенты-медики, которые обучаются по программам ординатуры, принятые в вуз на условиях целевого обучения, смогут получать ежемесячные выплаты, если они проживают в области не менее года. Ранее этот срок составлял 5 лет.

Размер ежемесячной выплаты - пять тысяч рублей. В настоящее время ее получают уже 120 ординаторов. Аналогичные изменения также внесены в статью, которая регулирует предоставление ежегодных выплат будущим врачам, их размер - 150 тысяч рублей. Такая помощь за счет областного бюджета предусмотрена для студентов-медиков по программам ординатуры, принятым на обучение не на условиях целевого обучения, но заключившим в процессе учебы договор, в соответствии с которым они отработают в нашем регионе не менее пяти лет.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Спикер областного Совета Павел Путилин, комментируя изменения в законодательство, назвал их необходимыми.

- Такой подход позволит более эффективно использовать квоту приема на целевое обучение по программам ординатуры, выделяемую Министерством здравоохранения РФ для Липецкой области, - отмечает председатель регионального парламента. - А также более эффективно использовать бюджетные средства с целью привлечения в наш регион большего количества необходимых для области врачей.

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