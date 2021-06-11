В Липецкой области установили новые требования к кандидатам в депутаты

Депутаты Липецкого областного Совета внесли поправки в законы "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов", а также "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области".

Согласно изменениям, в законодательстве уточнен ряд норм. Так, депутатом не может быть избран гражданин РФ, постоянно не проживающий в Российской Федерации и имеющий гражданство или подданство иностранного государства.

Кроме того, уточнены нормы, касающиеся обращения избирательных комиссий в правоохранительные органы, суд, Роскомнадзор для пресечения противоправной агитационной деятельности.

Также теперь предельный размер добровольного пожертвования юридических лиц в избирательный фонд кандидата в депутаты областного Совета увеличен с 250 тысяч до 2,5 миллиона рублей, а в избирательный фонд партии - с 1 до 3 миллионов рублей.