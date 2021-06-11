В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и на "Маяковской"

В столице пополнился перечень интересных площадок, где москвичи могут заключить брак. Теперь это можно сделать еще и на Северном речном вокзале и на станции метро "Маяковская". Такой проект по заключению брака на площадках транспортного комплекса запускают Комплекс социального развития Москвы и Департамент транспорта Москвы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"С 2019 года в Москве активно развивается проект по регистрации брака в самых необычных и красивых местах столицы. Особняки, усадьбы, смотровые площадки и другие известные городские объекты уже стали площадками для официальной торжественной церемонии заключения брака. За два года более 13 тысяч молодоженов заключили браки в самых необычных местах. Список локаций постоянно обновляется, и в этом году мы решили запустить новый проект - заключить брак можно будет на площадках транспортного комплекса. Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская"".

В опросе на самые романтичные места московского метрополитена жители столицы назвали станцию метро "Маяковская" станцией для первой любви, поцелуев и станцией с самой романтической обстановкой. Торжественные церемонии бракосочетания здесь будут проходить ночью, чтобы не мешать пассажиропотоку.

С этого дня открыт прием заявлений на регистрацию в ночь с 21.08.21 - в самую популярную дату для свадеб текущего года. А также в ночное время 12.09.21 и 21.11.21. Подать заявление для регистрации брака в метрополитене можно лично во Дворце бракосочетания №1.

На Северном речном вокзале ранее уже была проведена церемония заключения брака. На открытии обновленного вокзала, в День города, поженилась пара, которая имеет непосредственное отношение к судьбе отреставрированного вокзала и речного флота. После заключения брака молодые смогли погулять по обновленному причалу для водного транспорта, а уникальное городское пространство с парком и прогулочными набережными помогло создать особую атмосферу.

Первая торжественная церемония свадебного сезона 2021 года запланирована на красивую дату 17.07.2021. Также будут доступны 07.08.21, 21.08.21 и 25.09.21. Подать заявление о заключении брака на Северном речном вокзале можно лично во Дворце бракосочетания №1.

Всего для молодоженов в столице доступны более 30 площадок для выездной регистрации брака. Выбрать подходящую можно на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru. Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты и инструкция по подаче заявления.